Анчелотти — о ничьей с «Райо Вальекано»: «Если оценивать результат, то это тревожный звонок»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Огорчает результат, а не игра. Иногда вы выигрываете матчи, которые не заслуживаете, а иногда вы не выигрываете встречи, которые заслуживаете выиграть. Это была игра, победу в которой мы заслужили.

Если оценивать результат, то это тревожный звонок. Я не могу оценивать матч по результату. Я не могу радоваться, когда мы выигрываем, или грустить, когда мы играем вничью или проигрываем. Мне приходится грустить, когда мы побеждаем, если команда играет плохо, и иногда радоваться, когда мы проигрываем. Команда показала свое лицо, и для меня этого было достаточно», — цитирует пресс-служба клуба Анчелотти.

«Реал» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке — 18 очков.