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Испания

Сегодня, 04:05

Анчелотти — о ничьей с «Райо Вальекано»: «Если оценивать результат, то это тревожный звонок»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Огорчает результат, а не игра. Иногда вы выигрываете матчи, которые не заслуживаете, а иногда вы не выигрываете встречи, которые заслуживаете выиграть. Это была игра, победу в которой мы заслужили.

Если оценивать результат, то это тревожный звонок. Я не могу оценивать матч по результату. Я не могу радоваться, когда мы выигрываем, или грустить, когда мы играем вничью или проигрываем. Мне приходится грустить, когда мы побеждаем, если команда играет плохо, и иногда радоваться, когда мы проигрываем. Команда показала свое лицо, и для меня этого было достаточно», — цитирует пресс-служба клуба Анчелотти.

«Реал» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке — 18 очков.

 
5&nbsp;ноября. Реал&nbsp;&mdash; Райо Вальекано&nbsp;&mdash; 0:0. «Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано»
Карло Анчелотти
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