Анчелотти прокомментировал ничью с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче против «Севильи» (1:1) в 10-м туре испанской ла лиги.

«Это был равный матч с очень высокой интенсивностью. В первом тайме мы сыграли лучше, чем во втором. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы, а потом «Севилья» проснулась. Результат справедливый — ничья», — приводит слова Анчелотти AS.

В следующем туре мадридцы на выезде сыграют с «Барселоной». Игра пройдет 28 октября. Перед этим команда Карло Анчелотти встретится с «Брагой» в групповом турнире Лиги чемпионов (24 октября).