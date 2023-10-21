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Испания

Сегодня, 22:56

Анчелотти прокомментировал ничью с «Севильей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче против «Севильи» (1:1) в 10-м туре испанской ла лиги.

«Это был равный матч с очень высокой интенсивностью. В первом тайме мы сыграли лучше, чем во втором. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы, а потом «Севилья» проснулась. Результат справедливый — ничья», — приводит слова Анчелотти AS.

В следующем туре мадридцы на выезде сыграют с «Барселоной». Игра пройдет 28 октября. Перед этим команда Карло Анчелотти встретится с «Брагой» в групповом турнире Лиги чемпионов (24 октября).

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
ФК Севилья
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