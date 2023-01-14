Анчелотти: «Роналду принял правильное решение, перейдя в «Аль-Наср»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Я видел Криштиану очень мотивированным, счастливым. Думаю, он принял правильное решение, перейдя в «Аль-Наср», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.
Ранее Роналду пожелал удачи «Реалу» перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной». 37-летний футболист играл за мадридцев с 2009 по 2018 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования