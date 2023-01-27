Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» в Кубке Испании

Сегодня, 04:08
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1 д.в.) в матче 1/2 финала Кубка Испании.
«Это очень сложный сезон. Мы должны бороться, терпеть. «Реал», как и все команды, страдает от травм. Мы ничего не можем сделать с этим, мы должны играть и больше ничего», — цитирует Football Espana Анчелотти.
Также он прокомментировал ситуацию с бразильским нападающим Винисиусом, которого болельщики «Атлетико» оскорбляли перед матчем. Кукла Жуниора была повешена недалеко от тренировочной базы «сливочных».
«Винисиус как обычно, сосредоточился на игре, и ему хотелось играть. То, что произошло, очень прискорбно, но теперь это позади», — добавил Анчелотти.