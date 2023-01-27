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Сегодня, 04:08

Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» в Кубке Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1 д.в.) в матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Это очень сложный сезон. Мы должны бороться, терпеть. «Реал», как и все команды, страдает от травм. Мы ничего не можем сделать с этим, мы должны играть и больше ничего», — цитирует Football Espana Анчелотти.

Также он прокомментировал ситуацию с бразильским нападающим Винисиусом, которого болельщики «Атлетико» оскорбляли перед матчем. Кукла Жуниора была повешена недалеко от тренировочной базы «сливочных».

«Винисиус как обычно, сосредоточился на игре, и ему хотелось играть. То, что произошло, очень прискорбно, но теперь это позади», — добавил Анчелотти.

26&nbsp;января. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Родриго и Бензема заставили вспомнить Лигу чемпионов. «Реал» в кубковом дерби отомстил за повешенный манекен Винисиуса
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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