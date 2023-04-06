Сегодня, 03:10
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Барселоной» (4:0) в полуфинале Кубка Испании.
«Мы провели отличный матч, и это был заслуженный результат. Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, в очень сложной игре. Когда у нас была возможность, мы создавали опасность в переходах из обороны в атаку. Мы сделали все правильно, как в атаке, так и в обороне. Сегодня Бензема был таким же хладнокровным, как и всегда», — цитирует Football Espana Анчелотти.
Финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна» состоится 6 мая.