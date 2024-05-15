Анчелотти: «Это был мой лучший сезон в качестве тренера»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (5:0).

«В команде много талантов, очень молодые люди и очень качественный состав. Этот клуб может ознаменовать эпоху в будущем, учитывая ценность молодых игроков, которые у нас есть на данный момент. Это был лучший сезон в качестве тренера. Команда фантастически выступила в ла лиге, мы выиграли ее достойно и без каких-либо сомнений. Все ждали прокола, но он не наступил. Мы счастливы и на седьмом небе от счастья. Но нам нужно продолжать, потому что мы еще не сыграли самую важную игру», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

«Реал» одержал 9-ю победу в ла лиге подряд. Команда Карло Анчелотти, которая уже обеспечила себе чемпионство, набрала 93 очка. «Алавес» с 42 очками — на 11-й строчке.