Анчелотти — о победе над «Атлетиком»: «Родриго был важнейшим игроком матча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:0).

— Учитывая, что многие игроки вернулись из своих сборных после перерыва, матч мог быть сложным, — приводит слова Анчелотти As со ссылкой на пресс-службу клуба. — Мы очень хорошо начали и вскоре вышли вперед. В обороне мы были компактны, действовали организованно и не рисковали. Мы играли очень интенсивно.

— Практически до 50-й минуты мы не видели Лунина в игре. Радует ли его такая надежность в обороне и практически полное отсутствие моментов?

— У всех в команде есть своя роль: нападающие жертвуют собой, а в защите все спокойно, команда в порядке. Сегодня можно было прессинговать чуть выше, но у нас не было сил для этого, потому что Беллингем и Вальверде не были готовы на 100 процентов.

— Как оцените игру Родриго и его голы?

— Мы были уверены, что он что-то сделает в этом матче. Возможно, эта позиция нравится ему больше других. Думаю, они с Винисиусом очень хороши в связке. Он был важнейшим игроком матча.

«Реал» одержал третью победу в ла лиге подряд. Беспроигрышная серия мадридцев в чемпионате Испании длится 24 матча — 18 побед и 6 ничьих. Команда Карло Анчелотти набрала 75 очков и оторвалась от идущей на втором месте «Барселоны» (67). «Атлетик» с 56 очками — на 4-й строчке.