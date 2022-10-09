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Испания

Сегодня, 03:14

Анчелотти о победе над «Хетафе»: «Реалу» не поставили пенальти, не засчитали гол из-за офсайда»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 8-го тура против «Хетафе» (1:0).

«Мы контролировали игру с самого начала. Очевидно, нам помогло то, что мы рано повели в счете, но мы не могли решить исход окончательно, интрига держалась до конца. Нам не поставили пенальти, не засчитали гол из-за офсайда. Мы выполнили свою задачу, сыграв уверенно в обороне: Милитао и Рюдигер провели отличный матч, как и Тчуамени.

Пока не очень понятно, кто сыграет во вторник в Лиге чемпионов, посмотрим, кто появится на поле в игре с «Барселоной». Еще есть время подумать», — приводит слова Анчелотти Marca.

Автором единственного гола стал защитник Эдер Милитау, который отличился на 34-й минуте встречи.

«Реал» набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице, но у «Барселоны» (22 очка) есть матч в запасе.

Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Хетафе
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Ла лига: «Реал» победил «Хетафе», «Барселона» — «Сельта» и другие матчи 8-го тура