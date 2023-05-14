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Сегодня, 01:21

Анчелотти о победе над «Хетафе»: «Реал» серьезно относился к делу на протяжении всей игры»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0).

«Непросто подготовиться к таким матчам. Первый тайм был не самым интенсивным, во втором мы прибавили, команда серьезно относилась к делу на протяжении всей игры. У нас нет другого способа хорошо подготовиться к матчу против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Остались хорошие ощущения от игры. Когда на поле вышли Модрич и Кроос, качество игры выросло, а Винисиус придал интенсивности в атаке. Они в форме, поэтому я их и выпустил. Команда в целом в порядке. Менди тренировался в общей группе только два раза, но он провел хороший матч и показал, что готов к среде», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 71 очко. «Хетафе» располагается на 18-й строчке — 34 очка.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» мадридцы проведут 17 мая.

Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Хетафе
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