Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:04

Анчелотти о победе над «Кадисом»: «Мы продемонстрировали энергию и хороший настрой»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

«Это был полноценный матч. В первом тайме не хватало успешных действий, но команда сыграла очень хорошо. Мы забили в самой сложной ситуации. Мы продемонстрировали энергию и хороший настрой в этой встрече. Начо, Себальос, Асенсио... они представляют дополнительную ценность для этой команды. Завтра мы должны поработать с теми, кто ещё не тренировался, а затем отправиться отдыхать», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка за 29 матчей. «Кадис» находится на 15-м месте с 31 очками.

Карло Анчелотти
ФК Кадис
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» в гостях обыграл «Кадис»