Анчелотти — о победе над «Леганесом»: «Мбаппе играет очень хорошо и делает разницу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:2).

«Как и «Леганес», мы тоже можем жаловаться на судейство, потому что при счете 1:2 был фол на Браиме. Я не видел эпизод с Беллингемом. Судья принял свои решения, вот и все. Мбаппе играет очень хорошо и делает разницу. Именно этого мы от него и хотим. Вчера он попробовал свои силы в исполнении штрафных ударов и был очень эффективен, и сегодня мы доверились ему.

Выбыл ли «Атлетико» из чемпионской гонки? Они будут бороться до конца. «Атлетико» — очень серьезная команда, и она будет бороться до конца», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

После этого матча «Реал» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, столько же очков у лидирующей «Барселоны», у которой матч в запасе. «Леганес» с 27 очками — на 18-й строчке.