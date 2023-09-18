Анчелотти — о победе над «Сосьедадом»: «Хорошо, что «Реал» смог отыграться»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (2:1).

«Мы начали с пропущенного гола, и хорошо, что смогли отыграться. Нужно прикладывать больше усилий против соперника, который очень хорошо играет в футбол. Мы сделали это благодаря целеустремленности, энергии и воле команды. У нас есть интенсивность, которую сопернику трудно выдержать в течение 90 минут. В первом тайме игра была неплохой, мы высоко прессинговали. Во втором тайме мало что изменилось», — приводит слова Анчелотти Fichajes.

У мадридцев отметился Федерико Вальверде и Хоселу. У гостей единственный гол забил Андер Барренечеа. Хавбек Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте, заменив Браиса Мендеса.

У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Реала Сосьедад» 6 очков и 11-я позиция.