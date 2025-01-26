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Сегодня, 04:23

Анчелотти: «Мбаппе набирает темп, и это является для «Реала» плюсом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (3:0).

«Мы должны сохранять баланс. Чемпионат слишком долгий, чтобы думать, что все кончено. Сейчас у нас есть небольшое преимущество, и мы надеемся им воспользоваться. Важно набирать очки, нужно бороться за победу в каждой игре. Все команды стараются победить. Вы можете подумать, что это был легкий матч, но для нас он стал таким не сразу. Мбаппе многое нам дает. Он набирает темп, и ясно, что это является для нас плюсом», — приводит слова Анчелотти Marca.

После этого матча «Реал» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 15 очками — на последней строчке.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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