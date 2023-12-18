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Анчелотти — о победе над «Вильярреалом»: «Это была одна из лучших игр «Реала»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:1).

«Это была полноценная работа всей команды, мы продемонстрировали исключительный уровень коллективной приверженности. Отдельные блестящие моменты были ключевыми, как, например, передача Модрича на Беллингема. Мы делаем хорошую работу, и сегодня была одна из наших лучших игр, особенно с точки зрения защитного прессинга.

На данный момент «Жирона» — наш главный соперник в чемпионате. Сезон очень длинный, и борьба будет упорной до конца, в том числе с «Барселоной» и «Атлетико», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 42 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону», у которой матч в запасе, на одно очко. «Вильярреал» с 16 очками — на 14-й строчке.

Карло Анчелотти
ФК Вильярреал
ФК Реал
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