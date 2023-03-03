Анчелотти — о поражении от «Барселоны»: «Это очень плохой результат»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Это очень плохой результат. Это было незаслуженно, потому что мы со своей стороны играли хорошо и не давали «Барселоне» играть так, как они хотят, оказывали на них большое давление. Игра в этом смысле хороша, но нам не хватило конечного результата. Искать возможность было сложно, так как у них очень сильная защита. Мы много вкладывали в игру, но безуспешно», — цитирует Football Espana Анчелотти.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.