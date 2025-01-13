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Анчелотти — о поражении от «Барселоны»: «Реал» плохо защищался, соперник легко забивал»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:5).

— Надо смотреть правде в глаза. Мы защищались плохо, соперник легко забивал, — приводит слова Анчелотти As. — Мы работали плохо как на общекомандном, так и на индивидуальном уровне. Это нас расстраивает.

— Беспокоит ли вас уровень игры команды после удаления?

— Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не могли ничего создать. Меня расстроил весь матч.

— Не боитесь ли вы, что поражение было бы еще более тяжелым, если бы удаления не было?

— Мне казалось, что после удаления мы можем попытаться отыграться. О другом я не думал.

— Не казалось ли вам, что вы ошиблись?

— В этой игре было важно хорошо защищаться. Мы защищались плохо, и «Барселона» заслужила победу. Она была лучше нас.

«Барселона» в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира. «Реал» идет вторым с 13 трофеями.

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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