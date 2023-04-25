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Испания

25 апреля, 23:26

Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Жироны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении его команды от «Жироны» в 33-м туре ла лиги (2:4).

«Это тяжело, но, когда ты проигрываешь, так и должно быть. Мы слабо сыграли в защите, это было ключевым моментом. Мы старались вернуться в игру индивидуально, а не как команда. Потому что команда сегодня не играла. Это было очень слабо», — цитирует Анчелотти AS.

После поражения от «Жироны» мадридцы на 11 очков отстают от «Барселоны» в турнирной таблице испанской ла лиги, но у каталонцев есть игра в запасе.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Жирона
ФК Реал
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