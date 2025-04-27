Анчелотти — о поражении от «Барселоны»: «Мне не в чем упрекнуть команду»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в финале Кубка Испании от «Барселоны» (2:3).

«Матч получился хорошим. В первом тайме было сложно, но во втором мы сыграли намного лучше. Игра была у нас под контролем. Мы были очень близки. Надо продолжать бороться. Мне не в чем упрекнуть команду. Если бы мы победили, это не стало бы сенсацией. Во втором тайме мы были ближе к победе, чем наши соперники.

Мбаппе не мог отыграть все 90 минут, так что я предпочел выпустить его на второй тайм, когда общая скорость игры немного снизилась. Он был очень хорош, сравнял счет. Нам больно от того, что мы не смогли поднять кубок над головой, но упрекнуть команду не в чем», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).