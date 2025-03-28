Анчелотти — об обвинении в неуплате налогов: «Я доверяю закону и не волнуюсь»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о судебном разбирательстве по обвинению в неуплате налогов в Испании.

28 марта появилась информация, что 65-летний специалист в ближайшее время предстанет перед судом. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в 2014 и 2015 годах. Анчелотти грозит наказание в виде тюремного заключения на четыре года и девять месяцев.

«Я должен пойти и дать показания, и я сделаю это в среду. Это не тема для обсуждения. На следующей неделе будет подана апелляция. Я выиграл первое судебное разбирательство и полностью доверяю закону. Я не волнуюсь», — приводит слова Анчелотти AS.

После 28 туров «Реал» с 60 очками занимает второе место в ла лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 очка.