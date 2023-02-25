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Испания

Сегодня, 04:31

Анчелотти — о завершении карьеры Рамоса в сборной: «Мальдини в 39 лет тренировался раз в неделю и выиграл Лигу чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал уход защитника Серхио Рамоса из сборной Испании. 36-летний испанец рассказал, что тренер национальной команды не рассчитывает на него.

«Вопрос к возрасту такой же, как и к молодости. Если футболист соответствует требованиям, вам не нужно смотреть в паспорт. Если игроку 16 лет и он соответствует... ну, ему придется играть. Необходимо оценивать то, что происходит на поле каждый день. Посмотреть, сможет ли игрок в 17 или 38 лет соответствовать требованиям. Это наша работа, и возраст, к лучшему или к худшему, не должен быть чем-то важным при принятии решения.

Иногда мне говорят, что я не пользуюсь молодежной командой «Реала». Они, видимо, просто забывают, что я в «Парме» поставил в ворота 17-летнего парня, которым был Буффон. Хотел оценить его работу. В 17 лет он был очень хорош, лучше других взрослых голкиперов. То же самое и с 40-летними, когда еще можно выиграть Лигу чемпионов; как Мальдини в 39 лет, который тренировался только раз в неделю. Но он играл, потому что был лучше других. Суть в том, что если ты лучше других, то ты должен играть», — цитирует Marca Анчелотти.

Серхио Рамос  провел за национальную команду 180 матчей и забил 23 гола.

 
Серхио Рамос. Рамос попрощался со сборной. Он обижен на нового тренера и по-доброму завидует Месси и Модричу

 

Карло Анчелотти
Серхио Рамос
Футбол
Сборная Испании по футболу
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