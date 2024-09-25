Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:25

Анчелотти провел 300-й матч в статусе главного тренера «Реала» — это второй показатель в истории клуба

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Карло Анчелотти.
Фото AFP
Telegram Дзен

Во вторник, 24 сентября «Реал» обыграл «Алавес» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Эта игра стала для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти 300-й во главе команды. Итальянский специалист — второй человек в истории «Королевского клуба», достигший этой отметки.

У Анчелотти 216 побед, 45 ничьих и 39 поражений с «Реалом». Тренер работал с клубом в период с июля 2013 года по май 2015 года, а затем вернулся в команду в июле 2021 года и возглавляет ее до сих пор.

Рекорд по числу матчей с «Реалом» в качестве главного тренера принадлежит Мигелю Муньосу, который работал с командой с 1960 по 1974 год и провел с командой 605 игр (357 побед, 128 ничьих, 120 поражений).

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Большинство стран выступило за возвращение сборной России. Что произошло на исполкоме УЕФА, где Шевченко требовал оставить санкции
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
«Манчестер Сити» потерял Родри на длительный срок из-за разрыва связок
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
Сегодня
Вчера
Неделя