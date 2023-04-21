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Испания

Сегодня, 15:51

Анчелотти раскритиковал ФИФА и УЕФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о календаре «Реала» в концовке сезона.

«Объективно, у нас слишком напряженный календарь, слишком много игр. Мы должны следить за состоянием здоровья игроков.

Организации — самая важная часть футбола, но каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе. Это плохо для футбола. Это неправильно. Что-то должно измениться. У нас слишком много матчей", — приводит слова Анчелотти ESPN.

После 29 туров «Реал» с 62 очками занимает второе место в испанской ла лиге, отставая от «Барселоны» на 11 очков. Кроме того, мадридцы сыграют в полуфинале Лиги чемпионов и финале Кубка Испании.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
УЕФА
ФИФА
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