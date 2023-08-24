Анчелотти рассказал, будет ли «Реал» подписывать форварда на замену Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, будет ли клуб подписывать форварда на замену ушедшему из команды Кариму Бензема.

«Мы считаем, что прибытие Беллингема компенсирует отсутствие Карима. Джуд — серьезный, зрелый парень с хорошими качествами. То, что он делает, не удивительно для тех, кто его знает, удивительно то, что ему всего 20 лет», — сказал Анчелотти в эфире Radio Serie A.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом этого года.