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Испания

Сегодня, 08:20

Анчелотти рассказал, что «Реал» не пытался подписать Осимхена

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о нападающем «Наполи» Викторе Осимхене. 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром минувшего сезона серии А.

«Осимхен — один из сильнейших нападающих Европы, он очень помог «Наполи» в чемпионском сезоне. Рассматривал ли «Реал» покупку Виктора? Нет, так как, думаю, руководство решило, что уход Бензема будет компенсирован покупкой Беллингема», — цитирует тренера Radio Serie A.

Форвард выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач.

Виктор Осимхен
Карло Анчелотти
ФК Реал
0
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 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
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 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
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 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
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 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
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12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
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 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
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 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
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 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
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 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
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 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
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 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
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