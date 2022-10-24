Анчелотти — о страхе футболистов получить травму перед ЧМ: «Если ты не хочешь получить травму, оставайся на диване»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие цели клуб ставит перед собой на данный момент.

«В нашем клубе важны все матчи. До Чемпионата мира осталось совсем немного, и мы должны постараться победить, чтобы занять первое место в Лиге чемпионов и занять хорошие позиции в ла лиге», — приводит Marca слова Анчелотти.

Также он поделился мнением о страхе футболистов получить травму перед Чемпионатом мира.

«Травмы существуют в футбольном мире. Если ты не хочешь получить травму, оставайся на диване. Ты можешь получить травму на тренировке, в контакте с партнером. Сейчас все хотят тренироваться. Если кто-то говорит мне, что боится, пусть остается дома на диване, смотрит сериал или фильм, которых много», — добавил 63-летний специалист.

«Реал», набрав 10 очков, занимает 1-е место в своей группе в Лиге чемпионов, а также лидирует в ла лиге (31 очко).

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Команда Испании проведет первый матч с Коста-Рикой 23 ноября.