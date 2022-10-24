Сегодня, 20:31
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие цели клуб ставит перед собой на данный момент.
«В нашем клубе важны все матчи. До Чемпионата мира осталось совсем немного, и мы должны постараться победить, чтобы занять первое место в Лиге чемпионов и занять хорошие позиции в ла лиге», — приводит Marca слова Анчелотти.
Также он поделился мнением о страхе футболистов получить травму перед Чемпионатом мира.
«Травмы существуют в футбольном мире. Если ты не хочешь получить травму, оставайся на диване. Ты можешь получить травму на тренировке, в контакте с партнером. Сейчас все хотят тренироваться. Если кто-то говорит мне, что боится, пусть остается дома на диване, смотрит сериал или фильм, которых много», — добавил 63-летний специалист.
«Реал», набрав 10 очков, занимает 1-е место в своей группе в Лиге чемпионов, а также лидирует в ла лиге (31 очко).
Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Команда Испании проведет первый матч с Коста-Рикой 23 ноября.