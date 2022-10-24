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Сегодня, 20:31

Анчелотти — о страхе футболистов получить травму перед ЧМ: «Если ты не хочешь получить травму, оставайся на диване»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие цели клуб ставит перед собой на данный момент.

«В нашем клубе важны все матчи. До Чемпионата мира осталось совсем немного, и мы должны постараться победить, чтобы занять первое место в Лиге чемпионов и занять хорошие позиции в ла лиге», — приводит Marca слова Анчелотти.

Также он поделился мнением о страхе футболистов получить травму перед Чемпионатом мира.

«Травмы существуют в футбольном мире. Если ты не хочешь получить травму, оставайся на диване. Ты можешь получить травму на тренировке, в контакте с партнером. Сейчас все хотят тренироваться. Если кто-то говорит мне, что боится, пусть остается дома на диване, смотрит сериал или фильм, которых много», — добавил 63-летний специалист.

«Реал», набрав 10 очков, занимает 1-е место в своей группе в Лиге чемпионов, а также лидирует в ла лиге (31 очко).

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Команда Испании проведет первый матч с Коста-Рикой 23 ноября.

Источник: https://www.marca.com/futbol/champions-league/2022/10/24/6356af028da1e800200f8525-directo.html
Карло Анчелотти
ФК Реал
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