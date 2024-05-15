Анчелотти рассказал о будущем Модрича и Крооса в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитников команды Тони Крооса и Луки Модрича. Контракты футболистов с мадридским клубом рассчитаны до лета этого года.

«У них одинаковые ситуации, и мы поговорим с ними после финала Лиги чемпионов. Пока все мы думаем о первом июне, а это наша второстепенная цель. Может ли Кроос завоевать «Золотой мяч»? Все может быть. У него есть возможность выиграть Лигу чемпионов и Евро-2024, почему бы и нет?» — приводит пресс-служба клуба слова Анчелотти.

В текущем сезоне 34-летний Кроос провел 46 матчей за «Реал», в которых отметился голом и девятью результативными передачами. На счету 38-летнего Модрича два забитых мяча и восемь голевых передач в 43 играх.

Команда Анчелотти уже обеспечила себе чемпионство в ла лиге. 1 июня «сливочные» сыграют против «Боруссии» в рамках финала Лиги чемпионов.