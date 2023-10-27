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Испания

27 октября, 17:12

Анчелотти рассказал о готовности «Реала» к матчу с «Барселоной»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чего ждет от матча с «Барселоной» в 11-м туре ла лиги. Он также отметил, что полузащитник команды Джуд Беллингем полностью готов к встрече.

«Согласен ли с Хави, что шансы равны? Эль-класико всегда сбалансированно. Очень упорная борьба. Надеюсь, людям понравится этот матч.

Я не знаю, кто будет играть у «Барселоны». Для меня важно то, что Беллингем готов на все сто. Мы концентрируемся на самих себе», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет завтра, 28 октября, на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и начнется в 17.15 мск.
 
 
Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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