Анчелотти рассказал о повреждении Винисиуса

Сегодня, 09:23
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии бразильского форварда команды Винисиуса Жуниора.
«У него были проблемы с шейным отделом позвоночника. Это больно, и в ближайшие несколько часов он пройдёт медицинское обследование», — цитирует Анчелотти AS.
5 октября «Реал» обыграл «Вильярреал» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании. Винисиус установил окончательный счет встречи на 73-й минуте и был заменен шесть минут спустя.
В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.