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Испания

Сегодня, 09:23

Анчелотти рассказал о повреждении Винисиуса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии бразильского форварда команды Винисиуса Жуниора.

«У него были проблемы с шейным отделом позвоночника. Это больно, и в ближайшие несколько часов он пройдёт медицинское обследование», — цитирует Анчелотти AS.

5 октября «Реал» обыграл «Вильярреал» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании. Винисиус установил окончательный счет встречи на 73-й минуте и был заменен шесть минут спустя.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал

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