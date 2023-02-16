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Испания

Сегодня, 08:07

Анчелотти рассказал о роли Бензема в «Реале»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что для команды значит форвард Карим Бензема после матча с «Эльче» (4:0).

«Он не просто нападающий. У него хорошая химия с партнерами по команде. Это форвард, который всегда готов замыкать атаки в штрафной площади и в тоже очень помогает нам во владении мячом.

У него невероятная карьера, надеюсь, что он продолжит в том же духе. Этого очент хотят фанаты «Реала», — сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

«Реал» переиграл «Эльче» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании благодаря дублю Бензема.

В этом сезоне 35-летний игрок забил 11 голов в 13 матчах ла лиги.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК Реал
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