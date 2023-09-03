Анчелотти — о Кроосе и Модриче: «Лучшие, и точка. Они продолжат играть очень важную роль в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о роли игроков команды Тони Крооса и Луки Модрича.

«Они лучшие, и точка. Для меня они лучшие. На них повлияли первые матчи, в которых я не так много менял, но они продолжат играть очень важную роль. Это нужно и для того, чтобы состав, в котором так много молодых игроков, продолжил хорошо развиваться», — цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 5-м туре команда Анчелотти сыграет против «Реал Сосьедада». Матч пройдет 17 сентября.