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Испания

4 сентября, 08:39

Анчелотти рассказал о сложностях «Реала» в матче с «Бетисом»

Виктория Кравченко

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу победы команды над «Бетисом» в матче четвертого тура ла лиги.

«У «Реала» выдался хороший старт. Матч с «Бетисом» был непростым. Были проблемы с возвратом мяча, ведь соперник очень хорошо действовал в обороне. Нам часто не хватало последней передачи во множестве голевых моментов. Команде было трудно, поскольку соперник показал хороший футбол», — цитирует Анчелотти AS.

После 4-х туров «Реал» набрал 12 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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