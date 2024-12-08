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Испания

Сегодня, 02:07

Анчелотти рассказал о состоянии Беллингема после матча с «Жироной»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (3:0) рассказал о состоянии полузащитника Джуда Беллингема.

21-летний англичанин, открывший счет в матче, получил повреждение и был заменен на 61-й минуте.

«Джуд в порядке. Он выйдет на поле в матче с «Аталантой», ничего серьезного», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Беллингем провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
ФК Жирона
ФК Реал
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