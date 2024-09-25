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Сегодня, 02:15

Анчелотти о состоянии Мбаппе после матча с «Алавесом»: «Килиан был немного перегружен и попросил замену»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе и Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе после матча 7-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:2).

Форвард вышел в стартовом составе, забил 1 гол и был заменен на 80-й минуте. После матча появилась информация о том, что 25-летний француз получил микротравму бедра.

«Килиан был немного перегружен и попросил замену, чтобы избежать проблем», — приводит AS слова Анчелотти.

Мбаппе выступает за «Реал» с июля 2024 года, нападающий перешел в «Королевский клуб» на правах свободного агента.

В 9 матчах за команду форвард забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал

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