Анчелотти рассказал о состоянии Родриго, Азара и Тчуамени перед первым кубковым матчем с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» рассказал о состоянии троих игроков команды.

«Родриго тренировался в общей группе. Кажется, он в порядке, но мы примем решение о его участии в матче позднее, — приводит Football Espana слова 63-летнего итальянского специалиста. — У Азара все хорошо: он хочет получать больше игрового времени и он может его получить в ближайших матчах. Тчуамени также в порядке, он набирает форму и может выйти в стартовом составе. У Камавинги дела идут хорошо, и наличие двух футболистов такого высокого уровня является нашим преимуществом».

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в четверг, 2 марта, начало в 23:00 (мск). В составе мадридской команды игру пропустят Ферлан Менди и Давид Алаба.