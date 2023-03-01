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Сегодня, 15:56

Анчелотти рассказал о состоянии Родриго, Азара и Тчуамени перед первым кубковым матчем с «Барселоной»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» рассказал о состоянии троих игроков команды.

«Родриго тренировался в общей группе. Кажется, он в порядке, но мы примем решение о его участии в матче позднее, — приводит Football Espana слова 63-летнего итальянского специалиста. — У Азара все хорошо: он хочет получать больше игрового времени и он может его получить в ближайших матчах. Тчуамени также в порядке, он набирает форму и может выйти в стартовом составе. У Камавинги дела идут хорошо, и наличие двух футболистов такого высокого уровня является нашим преимуществом».

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в четверг, 2 марта, начало в 23:00 (мск). В составе мадридской команды игру пропустят Ферлан Менди и Давид Алаба.

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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