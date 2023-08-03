Анчелотти рассказал о сроках восстановления Гюлера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Арды Гюлера после травмы.

Ранее сообщалось, что 18-летний турецкий хавбек получил повреждение на тренировке мадридцев. Хавбек преждевременно завершил свое участие в турне мадридцев в США. В ближайшее время он вернется в Мадрид и начнет лечение.

«С травмой Гюлера все не так серьезно. Думаю, Арда проведет в лазарете максимум месяц», — рассказал Анчелотти во время пресс-конференции.

6 июля «Реал» объявил о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».