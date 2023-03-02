Анчелотти рассказал о значимости Бензема для «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о форварде команды Кариме Бензема и поблагодарил его за помощь клубу в прошлом сезоне.

«Очень благодарны Бензема за все, что он сделал для команды в прошлом сезоне. Благодаря его успешной игре мы выиграли много трофеев. Надеюсь, у нас получится отблагодарить Карима в этом сезоне, который он тоже проводит успешно», — цитирует Анчелотти пресс-служба сливочных.

В 2022 году француз стал обладателем «Золотого мяча». В сезоне-2021/22 «Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании по футболу, а также в рекордный 14-й раз выиграл Лигу чемпионов