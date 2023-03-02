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Испания

Сегодня, 09:11

Анчелотти рассказал о значимости Бензема для «Реала»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о форварде команды Кариме Бензема и поблагодарил его за помощь клубу в прошлом сезоне.

«Очень благодарны Бензема за все, что он сделал для команды в прошлом сезоне. Благодаря его успешной игре мы выиграли много трофеев. Надеюсь, у нас получится отблагодарить Карима в этом сезоне, который он тоже проводит успешно», — цитирует Анчелотти пресс-служба сливочных.

В 2022 году француз стал обладателем «Золотого мяча». В сезоне-2021/22 «Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании по футболу, а также в рекордный 14-й раз выиграл Лигу чемпионов

В текущем сезоне футболист провел 14 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и 3 голевыми передачами
Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК Реал
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