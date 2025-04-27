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Сегодня, 09:54

Анчелотти разобрал ошибку «Реала» перед решающим голом «Барселоны»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил ключевой эпизод финала Кубка Испании, где на 117-й минуте каталонцы забили победный гол. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Барселоны» после дополнительного времени.

«Брахим Диас ожидал, что мяч пойдет за спину, а Лука Модрич отдал передачу низом. Это те мелочи, которые порой ничего не значат, но в решающие моменты могут стать роковыми», — прокомментировал итальянский специалист в интервью Relevo.

Решающий удар со средней дистанции на последних минутах матча реализовал Жюль Кунде. Для «Реала» это стало 21-м поражением в финалах Кубка Испании при 20 одержанных победах.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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