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Испания

Сегодня, 07:53

Анчелотти: «Реал» должен был побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (2:0).

«Мы должны были побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год. Да, мы оборонялись не лучшим образом, но это был матч, который мы обязаны были выиграть. Игра получилась сложной. «Вальядолид» то и дело наседал, но во втором тайме мы играли хорошо. В итоге мы уезжаем с тремя очками. Важно, что Бензема и Куртуа показали отличную игру. Азар сыграет в следующем матче», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 17 очками — на 15-й строчке.

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Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»