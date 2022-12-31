Анчелотти: «Реал» должен был побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (2:0).

«Мы должны были побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год. Да, мы оборонялись не лучшим образом, но это был матч, который мы обязаны были выиграть. Игра получилась сложной. «Вальядолид» то и дело наседал, но во втором тайме мы играли хорошо. В итоге мы уезжаем с тремя очками. Важно, что Бензема и Куртуа показали отличную игру. Азар сыграет в следующем матче», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 17 очками — на 15-й строчке.