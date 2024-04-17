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Анчелотти — о Беллингеме: «Джуду всего 20 лет, и он великолепен»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о футбольном будущем полузащитника мадридской команды Джуда Беллингема.

«Не забывайте, что Джуду всего 20 лет. Он великолепен. В будущем он станет одним из самых важных игроков. Беллингем очень хороший, современный игрок. Очень сильный, очень техничный, и у меня нет никаких сомнений на его счет», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» летом 2023 года. Всего за «сливочных» 20-летний футболист провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 20 голами и 10 результативными передачами.

В прошлом году Беллингем стал лауреатом премии Golden Boy, которая вручается лучшему игроку года в Европе в возрасте до 21 года.

Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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