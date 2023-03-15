Анчелотти: «Опыт игры с «Челси» в прошлой ЛЧ позволит нам подготовиться к «Ливерпулю» иначе»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что опыт прошлогодней игры против «Челси» в Лиге чемпионов поможет мадридскому клубу лучше подготовится к ответному матчу 1/8 финала ЛЧ против «Ливерпуля».

В первой встрече прошлого сезона «сливочные» обыграли «синих» со счетом 3:1. В ответном матче испанская команда уступала 3:0 по ходу встречи, но смогли реабилитироваться и победили по сумме двух матчей (5:4).

«Возможно, открыто я не показываю какого-то напряжения или волнения, но в самих матчах бывают периоды, когда ты сильно страдаешь, и это самое нормальное явление. Против «Челси» был один из таких моментов. Все игроки, которые были частью того камбэка, помнят о той игре. Воспоминания после матчей с «Челси» до сих пор очень живы, и это поможет нам спланировать особенный план на встречу с «Ливерпулем». По этой причине важно постараться не делать никаких расчетов и повторить ту же игру, которую мы продемонстрировали в прошлый раз», — приводит слова Анчелотти клубная пресс-служба.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 15 марта, начало — 23.00 мск. Первый матч завершился победой мадридской команды со счетом 5:2.