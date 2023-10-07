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Сегодня, 23:27

Анчелотти считает, что против Беллингема трудно обороняться

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победного матча над «Осасуной» (4:0) в 9-м туре ла лиги оценил игру полузащитника команды Джуда Беллингема. Он считает, что против него трудно обороняться.

20-летний англичанин оформил дубль в этой встрече. В чемпионате Испании он забил уже 8 мячей.

«Беллингем сыграл в своей обычной манере. Он находит множество возможностей в атаке, при этом у него нет фиксированной позиции на поле, но он доставляет множество проблем сопернику, и никто не ожидал от него такого результата с точки зрения голов. Против него очень трудно обороняться», — цитирует Анчелотти Goal.

7 октября «Реал» на своем поле разгромил «Осасуну» в рамках 9-го тура ла лиги (4:0). Команда Анчелотти с 24 очками поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 21 октября «Реал» на выезде сыграет против «Севильи».

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