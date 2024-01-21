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Испания

21 января, 22:56

Анчелотти считает, что судейство в матче «Реала» с «Альмерией» было безошибочным

Виктория Кравченко
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о судейских решениях в матче 21-го тура ла лиги с «Альмерией» (3:2).

«Все решения судьи сегодня были правильными. Я понимаю реакцию «Альмерии», но все было правильно», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее главный тренер «Альмерии» Гаритано раскритиковал судейство в матче с «Реалом».

До 90+9-й минуты счет был — 2:2, однако после точного удара Дани Карвахаля мадридцы смогли вырвать победу.

После 21 тура «Реал» набрал 51 очко и возглавил турнирную таблицу ла лиги. «Альмерия» (6) идет на последнем 20-м месте.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
21 янв, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:2
Альмерия

Карло Анчелотти
ФК Альмерия
ФК Реал
6
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