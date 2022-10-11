Анчелотти считает, что у Лунина есть все шансы стать великим вратарем

Сегодня, 07:55
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает вратаре команды Андрее Лунине.
«У него все отлично. Он молодой голкипер, у него все впереди. Ему сейчас не хватает опыта. А так у Лунина есть все качества, чтобы стать великим вратарем», — цитирует Анчелотти Goal.com.
В этом сезоне Лунин провел три матча за «Реал», в которых пропустил два мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования