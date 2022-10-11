Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:55

Анчелотти считает, что у Лунина есть все шансы стать великим вратарем

Виктория Кравченко

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает вратаре команды Андрее Лунине.

«У него все отлично. Он молодой голкипер, у него все впереди. Ему сейчас не хватает опыта. А так у Лунина есть все качества, чтобы стать великим вратарем», — цитирует Анчелотти Goal.com.

В этом сезоне Лунин провел три матча за «Реал», в которых пропустил два мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Карло Анчелотти
ФК Реал
Андрей Лунин
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Нокаутирую Махачева в первом раунде». Эксклюзивное интервью с Чарльзом Оливейрой
«Проник в квартиру и приставил нож к горлу». Чешская теннисистка чуть не погибла из-за денег
Антонов заявил о приближении США к «красной линии» из-за помощи Украине
Военный эксперт допустил более серьезные удары по Украине в будущем
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Куртуа успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Барселоной»