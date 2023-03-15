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Испания

Сегодня, 19:43

Анчелотти — о Винисиусе: «Он может написать историю «Реала», как Модрич, Кроос и Бензема»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре.

«Конфликт Винисиуса с судьями? Я доволен его прогрессом и не особо зацикливаюсь на этом. В последнем матче он был образцовым. Но я сосредоточен на том, что он демонстрирует на поле, и это лучшее, что он делает. Он на правильном пути, чтобы написать историю «Реала» в ближайшие годы, как это сделали Модрич, Кроос, Бензема, Каземиро. Вся эта группа была фантастической, особенно в Лиге чемпионов», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл за «Реал» 39 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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