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Сегодня, 16:45

Анчелотти считает, что Винисиус не является единственным лидером «Реала»

Владислав Маслов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Винисиус Жуниор — не единственный лидер команды.

Ранее бразилец оформил хет-трик в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (5:2). «Сливочные» уступали 0:2 после первого тайма, но сумели отыграться и одержать разгромную победу.

«Винисиус — лидер «Реала»? У нас нет единого лидера. Им может быть и Вальверде, и Модрич и кто-то из молодых игроков... Не только один человек. Нам повезло, что таких игроков у нас много», — цитирует Анчелотти Marca.

СМИ считают Винисиуса одним из главных претендентов на получении награды «Золотой мяч» в 2024 году. Обладателя приза объявят на церемонии, которая пройдет в Париже 28 октября.

Источник: Marca
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал

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