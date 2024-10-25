Анчелотти считает, что Винисиус не является единственным лидером «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Винисиус Жуниор — не единственный лидер команды.

Ранее бразилец оформил хет-трик в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (5:2). «Сливочные» уступали 0:2 после первого тайма, но сумели отыграться и одержать разгромную победу.

«Винисиус — лидер «Реала»? У нас нет единого лидера. Им может быть и Вальверде, и Модрич и кто-то из молодых игроков... Не только один человек. Нам повезло, что таких игроков у нас много», — цитирует Анчелотти Marca.

СМИ считают Винисиуса одним из главных претендентов на получении награды «Золотой мяч» в 2024 году. Обладателя приза объявят на церемонии, которая пройдет в Париже 28 октября.