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Сегодня, 08:22

Анчелотти: «Винисиус — отличный футболист. Он в очередной раз это доказал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Винисиуса Жуниора в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (4:1). В этой встрече бразильский форвард отметился забитым голом.

«Жуниор очень любит играть в футбол. Вини забил классный гол и был тем игроком, которого вы привыкли видеть в последнее время. Это отличный футболист, что он в очередной раз доказал», — цитирует Анчелотти газета Marca.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

В финале клубного чемпионата мира мадридская команда сыграет против «Аль-Хиляля». Матч состоится 11 февраля, начало — 22.00 мск.

ФК Аль-Хиляль
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Реал
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