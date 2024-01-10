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Испания

Сегодня, 10:18

Анчелотти считает Симеоне идеальным тренером для «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании поделился мнением о главном тренере мадридцев Диего Симеоне.

«Симеоне — идеальный тренер для этой команды. Иначе он бы вряд ли продержался так долго на своем посту. Мы много общались и хорошо знаем друг друга. Уважительно относимся друг к другу», — цитирует специалиста AS.

Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года. Матч «Реала» против «Атлетико» состоится сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии.

Диего Симеоне
Карло Анчелотти
ФК Атлетико
ФК Реал
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