Анчелотти считает Симеоне идеальным тренером для «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании поделился мнением о главном тренере мадридцев Диего Симеоне.

«Симеоне — идеальный тренер для этой команды. Иначе он бы вряд ли продержался так долго на своем посту. Мы много общались и хорошо знаем друг друга. Уважительно относимся друг к другу», — цитирует специалиста AS.

Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года. Матч «Реала» против «Атлетико» состоится сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии.