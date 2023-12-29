Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:46

Анчелотти сможет остаться в «Реале» после ухода с поста главного тренера

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может остаться работать в клубе даже после ухода со своего поста, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

По информации источника, 64-летний итальянец может получить другую должность в клубе, если покинет пост главного тренера. В «Реале» считают Анчелотти ключевой фигурой для прошлого, настоящего и будущего команды, независимо от его роли.

«Реал» 29 декабря объявил о продлении контракта с 64-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. Предыдущий контракт Анчелотти истекал в конце сезона.

«Реал» с 45 очками лидирует в испанской ла лиге после 18 туров, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
1
Обсудить
Читайте также
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Биография Джеки Чана: карьера и жизнь известного актера и каскадера
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Анчелотти — о продлении контракта с «Реалом»: «Сегодня счастливый день»

Главный тренер «Барселоны» Хави тепло встретил форварда Роке