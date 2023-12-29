Анчелотти сможет остаться в «Реале» после ухода с поста главного тренера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может остаться работать в клубе даже после ухода со своего поста, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

По информации источника, 64-летний итальянец может получить другую должность в клубе, если покинет пост главного тренера. В «Реале» считают Анчелотти ключевой фигурой для прошлого, настоящего и будущего команды, независимо от его роли.

«Реал» 29 декабря объявил о продлении контракта с 64-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. Предыдущий контракт Анчелотти истекал в конце сезона.

«Реал» с 45 очками лидирует в испанской ла лиге после 18 туров, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.