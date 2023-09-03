Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству побед с «Реалом»

«Реал» выиграл у «Хетафе» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Испании. Для главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти эта победа стала 172-й во главе «сливочных».

Как сообщил официальный сайт «Реала», итальянский специалист сравнялся по этом показателю с Зинедином Зиданом, который тренировал команду ранее. Теперь они делят второе место в истории клуба.

Рекордсменом по количеству побед в качестве главного тренера «Реала» является Мигель Муньос — 357.