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Сегодня, 02:48

Анчелотти стал первым тренером в истории ла лиги с 39-матчевой серией без поражений

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Во вторник, 24 сентября «Реал» обыграл «Алавес» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Испании-2024/25.

«Королевский клуб» продлил свою серию без поражений в ла лиге до 39 встреч подряд. Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти стал первым специалистом в истории турнира, которому удалось провести 39 матчей без поражений. Итальянец побил рекорд Альберто Ормаэчеа, под руководством которого «Сосьедад» не проигрывал 38 встреч кряду в период с 1979 по 1980 год.

Беспроигрышная серия «Реала» — вторая по длительности в истории ла лиги. Рекорд среди клубов принадлежит «Барселоне», которая провела 43 матча без поражений в период с 2017 по 2018 год — тогда с командой успели поработать тренеры Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал

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